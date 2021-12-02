Захоронения монахов XVII века обнаружили в Нижегородской области

Уникальное захоронение монахов XVII было обнаружено археологами в Арзамасе в Нижегородской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Межрегиональный центр археологических исследований.

Исследователи нашли кресты, предметы обихода и даже следы древней крепости около разрушенного в 20-е годы XX века храма. Специалисты отмечают, что скорее всего там проводились погребальные обряды.

Сейчас работы приостановили из-за реконструкции канализации, но их продолжат весной.