Захоронение обнаружили в старинной церкви в Тюмени
Во время археологических раскопок на территории Спасской церкви в Тюмени найдены останки, которые могут принадлежать купцу и меценату Андрею Текутьеву. В дореволюционные годы он был главой города. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, сейчас никого из журналистов на территорию церкви не пускают, кроме нескольких представителей местного телеканала.
По словам краеведа Валерия Чупина, пока рано делать выводы, чьи именно останки находятся в захоронении. Они могут принадлежать и супруге купца Евдокие Яковлевне Текутьевой.
«Поскольку все истлевшее и в могиле вода, работать нужно очень аккуратно. Сам гроб залит бетоном и известковым раствором, убирать его нужно очень осторожно и на это потребуется время», — обратил внимание историк.