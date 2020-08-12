Захоронение обнаружили при строительстве многоэтажки в Кургане

Захоронение обнаружили при строительстве многоэтажного дома в Кургане. Историк Денис Маслюженко считает, это на этом месте было католическое кладбище.

«Могилы откопали на этом месте и пытаются замять. Работы должны быть приостановлены, если есть неизвестное захоронение. Могилы оказались не под бараками, а там, где они начали копать», — пояснил инсайдер в беседе с Ura.ru.

Маслюженко пояснил, что по картам города 1900, 1903 и 1906 годов за улицей К.Мяготина в сторону железной дороги находились два кладбища. Так, на одном хоронили представителей неправославных конфессий, католиков-протестантов. На втором — всех представителей православной общины. Уточняется, что последние погребения совершили в 1923 году.