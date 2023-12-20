Общество 20 декабря 2023, 18:31 Захламившая квартиру могильными крестами россиянка заявила о приходе к Богу Е1: воспитавшая дочь среди крестов с могил мать из Екатеринбурга заявила о вере РИА «Новости»

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Не выпускавшая из квартиры, заполненной крестами с могил, 13-летнюю дочь жительница Екатеринбурга объяснила свои методы воспитания надеждой на Божью помощь. Как сообщил сайт Е1.RU, об этом женщина рассказала журналистам местного телеканала.

По словам матери, к Богу семья пришла не так давно, но после просветления жизнь полностью изменилась.

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«Я надеюсь на Божью помощь. У нее стресс огромный был. И на фоне этого стресса у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом. И теперь она, не переставая, болеет все сильнее и сильнее», — заявила собеседница журналистов.

По данным СМИ, 13-летняя девочка ни разу не ходила в школу, а мать часто не выпускала ее на улицу. Кроме того, женщина несколько лет не оплачивала коммунальные услуги, поэтому в квартире не было воды, газа и электричества. Голодающего подростка подкармливали соседи, когда встречали на улице.

Несмотря на то, что о ситуации в квартире знали все жильцы, тревогу забили недавно въехавшие в соседнюю квартиру люди. Они услышали крики девочки и вызвали полицию. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних забрали ребенка в больницу. Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Соседи в беседе с журналистами рассказали, что у женщины есть старший сын, которому она также запрещала ходить в школу. Но мальчик все же получил аттестат, поступил в колледж и сейчас живет отдельно.