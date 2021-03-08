Захарову насмешили феминитивы

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники МИД не используют феминитивы. Более того, подобные слова она раньше считала шуткой.

Сама Захарова также не встречалась с термином «феминитивы». Кроме того, переделывание профессиональной принадлежности в форму женского рода во внешнеполитическом ведомстве не обсуждалось.

«Не знаю, слышу в первый раз от вас подобный термин. Мне казалось, это в большей степени шутка», — сказала Захарова в интервью РИА «Новости».

Захарова также рассмеялась, услышав примеры «редакторка» и «дипломатка».

В интервью представитель МИД рассказал, что долгое время российская дипломатия имеет много «прекрасных женских лиц». Однако она отметила, что не делит своих контрпартнеров на мужчин и женщин. Тем не менее женщины, по ее мнению, в некоторых моментах более эмоциональны.

Ранее Мария Захарова рассказала, что считает мужчину главным в доме. Она уточнила, что речь идет не только о ее муже, но и об отношении к противоположному полу в целом.