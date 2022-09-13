МИД назвал вмешательством в дела России советы ЕК по выдаче виз | 360°

Все новости
Мир
13 сентября 2022, 14:39
НАТО призвали не допустить обострения конфликта с Россией
Подмосковье
13 сентября 2022, 14:37
Московский областной центр крови получил новое оборудование на 17 миллионов рублей
Реклама
Важное
13 сентября 2022, 14:32
Лаврову одобрили визу для командировки в США
Мир
13 сентября 2022, 14:32
Раненый медведь из Диксона начал вести себя активнее
Общество
13 сентября 2022, 14:25
Европа требует тепла. Часть стран ЕС готовы пересмотреть отношения с Россией
Мир
13 сентября 2022, 14:23
Офис Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины
Важное
13 сентября 2022, 14:15
Новый корпус подарил школе в Мытищах скалодром и уникальную технику — Андрей Воробьев
Здоровье
13 сентября 2022, 14:11
Коронавирус признали способным стирать иммунологическую память человека
Подмосковье
13 сентября 2022, 14:11
Более 2,5 тысячи молодых мам из Подмосковья прошли обучение в декрете с начала года