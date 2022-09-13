МИД назвал вмешательством в дела России советы ЕК по выдаче виз | 360°

Общество 13 сентября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber МИД назвал вмешательством в дела России советы ЕК по выдаче виз Представитель МИД Захарова: рекомендации ЕК по визам — вмешательство в дела России РИА "Новости"

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Рекомендации Еврокомиссии о порядке обработки визовых досье россиян носят откровенно дискриминационный принцип, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, власти ЕС открыто декларируют принципы предвзятого отношения к жителям России.

Захарова пояснила, что странам ЕС рекомендовали провести ревизию уже выданных многократных шенгенских виз на предмет возможного отзыва.

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«В том же официальном документе Евросоюза содержится открытое деление граждан по категориям для применения визовых послаблений. Этот шаг является неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны», — подчеркнула дипломат.

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По ее словам, за этими действиями четко просматривается возвращение к политике западных стран времен блокового противостояния, которая была нацелена на создание условий для «утечки мозгов».

«Навешивание на россиян ярлыка „небезопасных“, их разделение на „полезных и неполезных“, а также разговоры о „привилегиях“ посещать ЕС — это вопиющие проявления ксенофобии и ненависти к нашей стране», — добавила Захарова.

Представитель МИД обратила внимание, что все это противоречит базовым международным документам, гарантирующим свободу передвижения в Европе. По ее мнению, возведение искусственных стен на общем Европейском континенте в конечном итоге негативно скажется на самом Евросоюзе.

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