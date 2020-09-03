Захарова заметила попытки Польши вмешаться в дела Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила попытки властей Польши вмешаться в дела Белоруссии, оказывая давление на Минск и поддерживая оппозиционные силы.

«Здесь происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживает, в том числе и финансами», — процитировал Захарову сайт RT.

По ее словам, Польша включает работы через подконтрольные неправительственные организации и оппозиционные силы республики. Захарова подчеркнула, что власти Варшавы инициируют ужесточение санкций Евросоюза в отношении Белоруссии.