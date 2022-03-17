Захарова закрыла вопрос о принадлежности Крыма
Мария Захарова: вопрос о принадлежности Крыма России закрыт окончательно
Принадлежность полуострова Крым России является полностью закрытым вопросом, санкции со стороны США и их союзников неспособны что-то изменить. Об этом на брифинге во вторник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написало РИА «Новости».
«Позицию России не поменяют шантаж, санкции или угрозы, вопрос закрыт окончательно. Будущее Крыма навсегда связано с нашей страной», — заявила Захарова.
Дипломат добавила, что международные организации проявляют активный интерес к сотрудничеству с полуостровом, но этому процессу противодействуют США.
«Количество иностранных партнеров Крыма увеличивалось бы более многократно, если не подрывная работа со стороны США. Она ведется с огромными средствами», — сказала она.
Ранее Захарова сообщила, что украинские националисты препятствуют выходу мирных жителей осажденных городов по гуманитарным коридорам в сторону России.