Захарова: закон об иноагентах в России не может быть отменен

Закон об иностранных агентах в России не может быть отменен, так как он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и попыткам влияния на политическую жизнь РФ из-за рубежа. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны», — написала она в своей публикации «Лучшее враг нехорошего».

Захарова также назвала инсинуацией заявления о том, что якобы любой, кто получает финансирование из иностранного источника, может быть объявлен иноагентом.

«Источник средств не единственный критерий. Их как минимум два: получение денежных средств и иного имущества от иностранных источников, а также участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов», — пояснила представитель МИД, подчеркнув, что все эти положения есть в законе о СМИ.

Также она обратила внимание на притеснение сотрудников RT и Sputnik в США. По ее словам, журналистов вызывают на допросы, устраивают пристрастные досмотры на таможне, оказывают психологический прессинг на членов их семей.

«В России, в отличие от родины иноагентства, им (СМИ-иноагентам) предписано предоставлять установленные законом сведения не чаще одного раза в квартал», — отметила дипломат.

По ее словам, издания с таким статусом на территории РФ никак не ущемлены в своих профессиональных правах, если выполняют предписания, им не отказывают в аккредитациях и ответах на запросы.