Общество 31 января 2024, 08:05 Захарова сообщила о подготовке к введению учета проживающих за рубежом россиян МИД: Россия планирует ввести обязательный учет проживающих за рубежом граждан РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел России совместно с другими ведомствами прорабатывает возможность введения обязательного консульского учета россиян, проживающих за рубежом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, работа идет в рамках плана мероприятий Концепции государственной миграционной политики, который утвердил кабмин. Дипломат уточнила, что необходимо сформулировать определение граждан, постоянно проживающих за пределами России, а также конкретизировать их правовой статус. Проекты нормативных актов МИД России представит кабмину летом 2025 года, подытожила Захарова.

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Ранее в Финляндии призвали отменить второе гражданство для россиян, проживающих в стране. Тем, кто хочет получить финский паспорт, придется отказаться от российского, считают власти.