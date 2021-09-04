Захарова заявила, что США собрались мстить за свои же провалы в Афганистане

Власти США заявили, что собираются отомстить за смерть своих граждан при взрыве у аэропорта Кабула. По сути, они будут мстить за собственные провалы в Афганистане. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что США находились в Афганистане с миссией возмездия, которую осуществляли 20 лет. Но теперь получается, что американцы будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения, пояснила она в эфире «Радио России».

Запрещенное в России движение «Талибан»* 15 августа заняло столицу Афганистана и объявило, что контролирует всю территорию страны. Боевики также пообещали в ближайшее время определить форму правления в государстве.

После захвата власти талибами* многие жители этой страны захотели эвакуироваться, не желая жить при новом режиме. Своих граждан и сотрудников посольств начали увозить другие страны. Аэропорт Кабула был охвачен паникой и хаосом. В конце августа на пропускном пункте воздушной гавани прогремел взрыв. Среди погибших были 13 американских военных.

В ночь на 31 августа военнослужащие США полностью покинули аэропорт Кабула.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории России.