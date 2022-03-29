Захарова заявила, что ответные меры РФ не затронут простых европейцев

Россия предпримет ответные меры визового характера после действий Евросоюза, но они не затронут рядовых граждан ЕС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, хотя Запад стремится усложнить контакты и разрушить культурные, деловые связи, Россия не намерена отыгрываться на простых европейцах, даже если это стало бы логичной ответной мерой, написал «Интерфакс».

«Одновременно сообщаем, что действия разрабатываемого указа не будут распространяться на иностранных граждан, уже находящихся в РФ на законных основаниях», — сказала представитель ведомства.

Захарова подчеркнула, что рассматриваемый нормативно-правовой акт в первую очередь является ответной мерой на недружественные действия Евросоюза.

Ранее о подготовке новых мер по ограничению въезда граждан из стран, которые осуществляют недружественные действия против России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.