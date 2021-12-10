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    10 декабря 2021, 09:00

    Захарова высмеяла Нуланд за путаницу с Екатеринбургом и Свердловском

    Наза Салех Захи

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не осталась в стороне после ошибки заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая назвала Свердловск и Екатеринбург одновременно существующими городами. Захарова высмеяла коллегу в своем Telegram-канале.

    Захарова высмеяла Нуланд за путаницу с Екатеринбургом и Свердловском

    Представитель МИД РФ заявила, что Нуланд говорила об этих городах, как будто они одновременно существуют в современной России.

    «Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города», — написала она.

    По ее словам, на прошлой неделе американский дипломат заявила, что многие граждане РФ хотели бы жить на Украине.

    «Это же надо так разбираться в России», — высмеяла коллегу Захарова.

    Нуланд допустила ошибку во время выступления на слушаниях в сенате 9 декабря. По ее мнению, Украина намерена идти по пути европеизации.

    «Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург», — сказала дипломат.

    Современный Екатеринбург носил название Свердловск с 1924 по 1991 год.