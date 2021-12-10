Захарова высмеяла Нуланд за путаницу с Екатеринбургом и Свердловском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не осталась в стороне после ошибки заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая назвала Свердловск и Екатеринбург одновременно существующими городами. Захарова высмеяла коллегу в своем Telegram-канале.

Представитель МИД РФ заявила, что Нуланд говорила об этих городах, как будто они одновременно существуют в современной России.

«Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города», — написала она.

По ее словам, на прошлой неделе американский дипломат заявила, что многие граждане РФ хотели бы жить на Украине.

«Это же надо так разбираться в России», — высмеяла коллегу Захарова.

Нуланд допустила ошибку во время выступления на слушаниях в сенате 9 декабря. По ее мнению, Украина намерена идти по пути европеизации.

«Украина хочет быть больше похожей на Париж и на Берлин, чем на Свердловск или Екатеринбург», — сказала дипломат.

Современный Екатеринбург носил название Свердловск с 1924 по 1991 год.