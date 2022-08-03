Захарова высмеяла Нидерланды за требование заменить название сыров на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на требование посольства Нидерландов к участникам гастрономического фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» не использовать классические названия сыров. Свое заявление она опубликовала в Telegram-канале.

Захарова призвала российских фермеров не обижаться на европейских дипломатов.

«Они недавно запретили сами себе использовать название „Голландия“ применительно к своему государству. Зачем? Чтобы „изменить имидж страны“ и „перераспределить туристический поток“», — написала Захарова.

Первым на предложение нидерландских дипломатов отреагировал один из организаторов фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» Олег Сирота. Он заявил, что российские фермеры «вертели на сырной мешалке» мнение посольства Нидерландов, и рекомендовал им обратиться в суд городского округа Истра.

Сирота подчеркнул, что сыр российских фермеров давно обошел по качеству европейскую продукцию, а подмосковный фестиваль собирает больше народу, чем все турниры нидерландских сыроваров вместе.

Гостям фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» организатор пообещал, что никакого переименования сыров не будет. Вместо этого ожидается большое количество деликатесов от нескольких сотен фермеров.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в деревне Дубровское городского округа Истра с 5 по 7 августа.