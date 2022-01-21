Захарова высмеяла материал Госдепа о дезинформации по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала опубликованную Государственным департаментом США статью о якобы имеющейся дезинформации со стороны России по Украине. В своем Telegram-канале она назвала ее пассажем лжи и глупости.

«Пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости», — вынесла вердикт коллегам российским дипломат.

В статье Госдеп заявление России о дислокации войск около украинской границы посчитал фейком. Захарова назвала это утверждение шедевром.

Также представитель МИД посмеялась над доказательствами Госдепа о том, что Россия не окружена странами НАТО.

«Из 20 тысяч километров сухопутной российской границы только 1,2 тысячи километров приходится на границу с НАТО. Из 14 соседей РФ по суше только пять — члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти», — написала Захарова.

Она добавила, что не хочет разбираться, чего больше в статье — вранья или безграмотности.

Государственному департаменту якобы стало известно о российских военных и разведывательных структурах, которые занимаются информационным противостоянием против Украины, пытаясь представить ее агрессором в российско-украинских отношениях.

Ранее Госдеп допустил, что Россия может напасть на Украину со стороны Белоруссии в ходе военных учений.