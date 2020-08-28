Захарова высказалась об американских биолабораториях
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обозначила, что у России есть вопросы к работе американских лабораторий как на территории Соединенных Штатов, так и за их пределами. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Уточняется, что в минувшую среду Вашингтон ввел санкции против пяти российских НИИ. По мнению американской стороны, научные организации могут быть причастны к работе над биологическим и химическим оружием.
Захарова заметила, что Штаты не привели никаких доказательств причастности институтов к подобным программам.
«Нет оснований утверждать, что осуществляемая в американских биолабораториях деятельность полностью соответствует положениям КБТО (Конвенция о биологическом оружии. — прим. ред.)», — обратила внимание дипломат.