Захарова высказалась об американских биолабораториях

Уточняется, что в минувшую среду Вашингтон ввел санкции против пяти российских НИИ. По мнению американской стороны, научные организации могут быть причастны к работе над биологическим и химическим оружием.

Захарова заметила, что Штаты не привели никаких доказательств причастности институтов к подобным программам.

«Нет оснований утверждать, что осуществляемая в американских биолабораториях деятельность полностью соответствует положениям КБТО (Конвенция о биологическом оружии. — прим. ред.)», — обратила внимание дипломат.