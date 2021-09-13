Захарова высказалась о задержании россиянина в Праге

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова прокомментировала задержание в Чехии гражданина России Александра Франчетти. Дипломата процитировал RT.

По словам Захаровой, по этой теме состоялась беседа с послом Чехии Витезславом Пивонькой. От него потребовали предоставить детальную информацию касательно мотивов, которыми руководствовались чешские власти при задержании россиянина.

«Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны», — отмечается в сообщении.