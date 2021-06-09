Захарова высказалась о приговоре генералу Младичу

Официальный представитель внешнеполитичекого ведомства России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что суд в Гааге утвердил приговор о пожизненном заключении бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины генералу Ратко Младичу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Захарова сочла этот приговор лицемерным после оправдания других участников конфликта в Югославии. Она заметила, что отличительной чертой международного правосудия является предвзятость. Исторические факты и контекст тех событий не берутся в расчет. По ее словам, Гаагский суд «подрывает попытки урегулировать конфликт на Балканах и восстановить доверие в регионе».