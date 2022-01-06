Захарова выбрала Путина из предложенных Обамы и Клинтона

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что выбрала Путина. Так она ответила на блиц-вопрос ведущих YouTube-канала Metametrica Никиты Данюка и Дмитрия Егорченкова. Собеседники предложили дипломату выбрать из двух бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона.

Захарова заранее предупредила ведущих, что она не готова делать выбор только из двух вещей.

«Вот это вот да-нет, скажите от одного до трех. Все это мне не нравится. Я не хочу делать такой выбор. Мне кажется, это просто пустая трата времени», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Но ведущие были настойчивы и предложили сделать выбор между бывшими президентами США Бараком Обамой и Биллом Клинтоном. «Вы, наверно, кого-то выберете?» — поинтересовался Никита Данюк. Вопрос Марию Захарову сильно озадачил.

«Куда я их должна выбирать? Зачем мне их выбирать? Я выбирала Путина», — заявила официальный представитель МИД России.

Ведущие признались, что это лучший вариант ответа, а сам блиц стал самым коротким историю канала.