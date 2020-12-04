Захарова увидела противоречие в словах постпреда Украины в ООН
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала сообщение о том, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица обвинил СССР в сговоре с гитлеровской Германией. Дипломата процитировала «Свободная пресса».
Захарова заметила, что слова Кислицы противоречат как многочисленным историческим документам, так и логике публичных заявлений властей Незалежной. По словам дипломата, Украина пытается усидеть на всех стульях зала Генассамблеи ООН сразу.
«С одной стороны, ежегодно с 2014 г. голосуя против принимаемых по инициативе России резолюций Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, с другой — строя из себя жертву некой „советской оккупации“ времен Второй мировой», — обратила внимание официальный представитель российского МИД.