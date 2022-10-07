Захарова указала на желание Украины превратить ЗАЭС в грязную ядерную бомбу | 360°

Общество 07 октября 2022, 13:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Захарова указала на желание Украины превратить ЗАЭС в грязную ядерную бомбу Представитель МИД РФ Захарова: Украина хотела превратить ЗАЭС в грязную ядерную бомбу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина намеревалась превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала. Она прокомментировала слова украинского президента Зеленского о том, что НАТО стоит нанести превентивные удары по России, не дожидаясь ядерного удара от нее.

«Это же подтверждает экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции. <…> Идеология была именно эта: сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу», — считает дипломат.

Реклама

Она напомнила: российская сторона не раз утверждала, что Украина обстреливает Запорожскую АЭС намеренно, это «настоящий ядерный шантаж» и данные действия «можно квалифицировать как террористические», поскольку речь идет об объекте гражданской инфраструктуры, который необходим для работы гражданских же объектов.

Реклама

Накануне Зеленский призвал страны Североатлантического альянса нанести «превентивные удары» по России, «чтобы они знали, что с ними будет, если применят» ядерное оружие. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ответственность за это заявление должны нести США и Британия, которые «де-факто руководят деятельностью Киева».

0 0 0 0 0 0