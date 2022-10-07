Захарова указала на желание Украины превратить ЗАЭС в грязную ядерную бомбу | 360°

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Захарова указала на желание Украины превратить ЗАЭС в грязную ядерную бомбу

Представитель МИД РФ Захарова: Украина хотела превратить ЗАЭС в грязную ядерную бомбу

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Украина намеревалась превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала. Она прокомментировала слова украинского президента Зеленского о том, что НАТО стоит нанести превентивные удары по России, не дожидаясь ядерного удара от нее.

«Это же подтверждает экстремистское поведение по обстрелу Запорожской атомной электростанции. <…> Идеология была именно эта: сделать все возможное для создания угрозы ядерного объекта и просто использовать его как грязную ядерную бомбу», — считает дипломат.

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Она напомнила: российская сторона не раз утверждала, что Украина обстреливает Запорожскую АЭС намеренно, это «настоящий ядерный шантаж» и данные действия «можно квалифицировать как террористические», поскольку речь идет об объекте гражданской инфраструктуры, который необходим для работы гражданских же объектов.

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Накануне Зеленский призвал страны Североатлантического альянса нанести «превентивные удары» по России, «чтобы они знали, что с ними будет, если применят» ядерное оружие. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что ответственность за это заявление должны нести США и Британия, которые «де-факто руководят деятельностью Киева».

Владимир Зеленский

Мария Захарова

Украина

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