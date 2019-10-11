Захарова удивилась числу небылиц о Китае в Рунете
«Это удивительно, но такое количество небылиц, которые в российском сегменте ходят о Китае, даже мне сложно представить, если бы я их сама не видела… Такие вещи точно не идут на пользу ни российской аудитории, ни китайской аудитории», — цитирует РИА «Новости» Захарову.
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Представитель МИД отметила, что сейчас существует огромная заинтересованность в России среди китайской аудитории. Причем, по ее словам, это не вопрос политических отношений, а интерес реальных людей. И для развития отношений нужно противодействовать фейкам и вбросам.
Захарова рассказала, что встречалась с руководством компаний Weibo, Sina и оценила потенциал сотрудничества. Она посчитала, что он настолько большой, что даже еще не проанализирован.