Захарова: ситуация на Балканах обостряется
Официальный представитель МИД РФ Захарова оценила ситуацию на Балканском полуострове
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, которая сложилась на Балканском полуострове. Дипломата процитировал RT.
«Ситуация на Балканах обостряется», — заметила Захарова.
Она обратила внимание на продолжающиеся попытки албанских радикалов в Косово избавиться от сербского населения. По ее словам, в любой момент фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в результате действий косовских экстремистов при попустительстве или прямом подстрекательстве со стороны их покровителей с Запада.