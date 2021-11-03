Захарова: ситуация на Балканах обостряется

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, которая сложилась на Балканском полуострове. Дипломата процитировал RT.

«Ситуация на Балканах обостряется», — заметила Захарова.

Она обратила внимание на продолжающиеся попытки албанских радикалов в Косово избавиться от сербского населения. По ее словам, в любой момент фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в результате действий косовских экстремистов при попустительстве или прямом подстрекательстве со стороны их покровителей с Запада.