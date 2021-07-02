Захарова с иронией ответила Зеленскому на слова о русских и украинцах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутливой форме прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского по вопросу близости русского и украинского народов. По ее словам, позиция Зеленского изменилась за последние семь лет.

Захарова в своем Telegram-канале опубликовала цитату из интервью украинского лидера донецкой «Муниципальной газете». Она была опубликована 18 апреля 2014 года.

«Мы (русские и украинцы — прим. ред.) один народ», — заявил тогда Зеленский.

В том же интервью, обосновывая эту свою мысль, он сказал: «Мы же не идиоты!»

Представительница МИД РФ иронично отметила, что, видимо, за семь лет ситуация изменилась.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 30 июня заявил, что считает украинский и российский народы единым целым. На следующий день Зеленский ответил российскому лидеру. Президент Украины написал, что и русские и украинцы не являются одним народом, несмотря на общую историю и другие моменты.

Зеленский отметил, что если бы два народа действительно были бы одним целом, то, скорее всего, над Госдумой в Москве развивался бы желто-голубой флаг.