Захарова: Россия следит за расследованием убийства президента Гаити

В России следят за ходом расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, написал сайт «Политэксперт».

По слова Захаровой, это преступление является наглым и демонстративным. Дипломат обеспокоена тем, что подозреваемые в этом деле имеют гражданство Соединенных штатов.

«Вызывает озабоченность, что внутренний конфликт на Гаити внешние игроки пытаются использовать в геополитических целях», — сообщила Мария Захарова.

Представитель МИД надеется, что следствию удастся найти не только исполнителей, но и заказчиков убийства.