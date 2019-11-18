Захарова рассказала о своем увлечении шитьем

«Я шью для себя. Мне, например, нравится шить шторы, раньше я даже шила одежду», — рассказала дипломат.

По данным издания, она появилась на Московском кинофестивале два года назад в платье, которое одна из российских компаний выполнила по ее эскизу. На вопрос, намерена ли она продолжать сотрудничество с отечественными дизайнерами, Захарова ответила отрицательно. По ее мнению, надо заниматься тем, чем хочется, но на профессиональном уровне.

«Я придумала для себя платье, но это была просто идея, которую реализовала наша российская фирма», — пояснила она.