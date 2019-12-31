Захарова рассказала о планах на новогодние выходные в Подмосковье

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что отмечает Новый год традиционно. Она любит смотреть фильмы, готовить салаты, а перед этим ходит в баню. На выходных же Захарова планирует гулять по Подмосковью и ходить в музеи, среди ее любимых Клинский музей елочных игрушек.

«Это настоящий праздник! Там можно увидеть весь процесс выдувания шаров, их роспись, а также осмотреть прекрасный музей старинных игрушек. Так вот, в Клинском музее потрясающая экспозиция старых елочных игрушек, в том числе дореволюционных — из фольги, стекла, мишуры», — рассказала Мария Захарова в интервью ТАСС о том, куда она может отправиться на праздничных выходных.

Клинская фабрика «Елочка», в 2008 году там открылся Музей елочной игрушки «Клинское подворье». Источник фото: телеканал «360»

Захарова отметила, что командировки и поездки для ее семьи всегда были рутиной, поэтому для них так важно на Новый год собираться вместе. По ее словам, они стараются 31 декабря прилететь домой из разных концов мира, чтобы отметить праздник по-домашнему.

Среди семейных традиций Захарова назвала готовку новогодних угощений под любимые фильмы.

«Я не буду оригинальна: обожаю их все. Это, кстати, тоже традиция: готовить салаты, накрывать на стол, делать сервировку, принимать звонки и звонить самой — под традиционные русские фильмы. Это и „Ирония судьбы, или С легким паром“, и „Служебный роман“ — весь традиционный набор», — рассказала Мария Захарова и добавила, что обязательно они еще поедут в баню.

В течение выходных, по словам Захаровой, семья проводит время на свежем воздухе в Подмосковье. Представитель МИД рассказала, что они живут в Солнечногорске, где большое количество музеев и промыслов.