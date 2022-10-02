Захарова уличила Литву и Украину в препарировании исторической правды | 360°

Общество 02 октября 2022, 16:32 Поделиться Telegram

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Viber Захарова уличила Литву и Украину в препарировании исторической правды Представитель МИД Захарова: Литва пытается игнорировать участие украинцев в холокосте РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на скандальную ситуацию вокруг постановки в молодежном театре Литвы по мотивам романа Джонатана Литтелла «Благотворительницы». Произведение поднимает тему событий Второй мировой войны, включая холокост.

В пьесе идет речь о сотрудничестве этнических украинцев с нацистами в уничтожении еврейского населения, пояснила дипломат.

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«По ходу развития сюжета украинские националисты первыми выражают готовность убивать женщин и детей, поскольку „они не люди, а евреи“ (ничего не напоминает?), в то время как фашисты еще размышляют, как к уничтожению мирных людей отнесутся немецкие солдаты и их семьи», — рассказала Захарова в своем Telegram-канале.

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По ее словам, литовские актеры не захотели играть «плохих украинцев». В скандал вмешалась и украинская сторона, добавила представитель российского МИД.

«Директор музея Голодомора Стасюк призвала Вильнюс отказаться от постановки. Нечего, мол, создавать в „дружественной Украине Литве“ негативный образ украинцев», — написала она.

В итоге режиссеру пришлось публично оправдываться и заверять, что он решительно поддерживает украинские власти. По мнению Захаровой, этот эпизод можно считать в высшей степени примечательным.

Историческая правда о массовом участии украинских националистов в холокосте просто не вписывается в доминирующую на Западе проукраинскую пропаганду. Да и литовцам, видимо, не хочется лишний раз вспоминать о коллаборационизме своих предков с нацистами в преступном деле уничтожения еврейского населения Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что из двухсоттысячной еврейской общины, проживавшей в Литве в период фашистской оккупации, 95% уничтожили при активном соучастии местных пособников фашизма.

«Это все не театр. Это уже даже не театр абсурда. Это театр анатомический, где препарируют историческую правду», — заключила дипломат.

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