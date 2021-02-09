Захарова раскритиковала высылку российских дипломатов из ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объяснение высылки российских дипломатов из ЕС «не выдерживает никакой критики». Об этом она сообщила телеканалу «Звезда».
Захарова отметила, что министерство рассматривает ситуацию с заявлениями ФРГ, Польши и Швеции о высылке российских дипломатов как продолжение «недружественного и весьма агрессивного курса» для России.
«Объясню почему. Дело в том, что все разговоры и аргументации о том, что это мера зеркальная, не выдерживают никакой критики», — сказала она.
По словам Захаровой, представители загранучреждений трех стран были высланы из России в связи с их участием в той деятельности, которая несовместима с их дипломатическим статусом. Более того, российская сторона представила факты, фото и видео в посольства этих стран.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия защищала интересы суверенного государства, а не действовала в рамках политической акции.
Накануне Германия, Польша и Швеция приняли решение выслать российских дипломатов. Так они ответили на то, что Москва выслала представителей этих стран за участие в несанкционированных акциях в январе.