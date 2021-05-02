Захарова процитировала святого Антония в ответ на предложение о борьбе с российской пропагандой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала святого Антония в ответ на предложение британского коллеги Доминика Рааба. Он заявил, что странам G7 надо бороться с фейками и пропагандой из России.

Захарова отметила, что «больные пропагандой страны» продолжают обвинять Россию «в собственных грехах» по неизвестным причинам, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: „Ты болен, потому что ты не такой, как мы“», — привела Захарова слова святого.

Доминик Рааб ранее высказал мнение, что странам, входящим в «Большую семерку», следует начать бороться против российской пропаганды и фейков. По его мнению, G7 нужно подумать над созданием коллективного механизма, который бы позволял оперативно реагировать и сдерживать Москву в области «пропаганды и дезинформации».

Британский министр подчеркнул, что Россия и Китай пытаются подорвать доверие к правительствам стран Запада. В качестве аргумента Рааб привел вмешательство России в выборы и публикации о вакцинах от коронавируса.

Саммит министров иностранных дел G7 пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая. Встреча пройдет в очном формате.