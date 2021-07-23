Захарова прокомментировала ситуацию в ЮАР

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что Россия надеется на нормализацию ситуации в ЮАР. Дипломата процитировала «Политика Сегодня».

Захарова отметила, что Россия в курсе развития внутриполитической ситуации в ЮАР, которую охватили протесты после ареста бывшего главы государства Джейкоба Зумы. По словам представителя МИД, российская сторона сожалеет о людях, которые погибли в результате беспорядков.

«Одним их определяющих факторов такого развития событий стало наличие глубоких социально-экономических проблем, которые обострились из-за распространения коронавируса», — заметила Захарова.