Захарова прояснила ситуацию с журналистом Красовским | 360°

Общество 24 октября 2022, 15:17 Захарова прояснила ситуацию с журналистом Красовским Представитель МИД РФ Захарова выразила надежду на искренность журналиста Красовского РИА "Новости"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что извинения журналиста Антона Красовского в связи со сделанными им высказываниями искренние. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Очень хочу надеяться, что его раскаяние искреннее», — отметила Захарова.

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По словам дипломата, украинские СМИ разгоняют ее старый комментарий о Красовском полуторамесячной давности. Захарова подчеркнула, что от них не отстают и российские ресурсы, не отделяя факты от фейков.

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Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что реплики Красовского, которые он озвучил 20 октября, она не комментировала.

«Тут нечего комментировать, так как он сам сделал заявление по поводу неприемлемости своих слов и извинился», — заявила Захарова.

Телеведущий в эфире с писателем Сергеем Лукьяненко предложил топить детей, которые сказали, что «москали оккупировали» Украину. Позднее он извинился за это и объяснил, что не увидел границ дозволенного. Следком займется высказыванием Красовского об украинских детях.

Ранее Захарова в интервью Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» заявила, что Россия не хочет разрывать отношения с Евросоюзом, написал RT.