Общество 24 июня 2023, 21:55 Захарова призвала запомнить реакцию Киева на события с «Вагнером» Захарова призвала запомнить фразу Кулебы о проблемах России и интересах Киева РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала запомнить реакцию Киева на события с ЧВК «Вагнер». В своем Telegram-канале она обратила внимание на радость главы украинского МИД Дмитрия Кулебы от проблем в РФ.

Речь идет о фразе, сказанной украинским министром о том, что любые проблемы в России отвечают интересам Киева.

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«Каждый должен запомнить эту фразу. Лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь», — подытожила дипломат.

Свою радость в связи с последними событиями в России выразили президент Украины Владимир Зеленский, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Они единодушно поддержали противоправные действия Евгения Пригожина.

Ранее первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал события с вооруженным мятежом со стороны ЧВК «Вагнер» в стране. Он назвал это ударом в спину русскому народу и изменой Родине.

«Лучшего „подарка“ врагу невозможно придумать», когда на кону стоит судьба русского мира, заметил политик.