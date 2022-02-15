Захарова призвала власти Великобритании извиниться за антироссийскую ложь

Властям Великобритании нужно принести извинения в адрес России за ложь, которую распространяли официальные лица этой страны. С таким советом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что глава британского МИД Лиз Трасс утверждала, что не поверит в отсутствие у России планов по вторжению на Украину после того, как та отведет все войска от границ.

«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска», — написала Захарова в своем Telegram.

Спикер МИД обратила внимание, что ранее власти Великобритании заявляли, что Россия «напала» на Соединенное Королевство в районе солсберецких шпилей. Так дипломат намекнула на обвинения против РФ из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Тогда британские правоохранительные органы заявили, что в преступлении якобы замешан сотрудник российских спецслужб Денис Сергеев. Его обвинили в покушении на убийство, использовании химического оружия и нанесении тяжких телесных повреждений полицейскому.

«Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», — заключила Захарова.

Ранее Лиз Трасс посетила Москву, где с ней встретился глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе беседы Трасс заявила, что Великобритания никогда не признавала суверенитет РФ над Ростовской и Воронежской областями. Тогда послу пришлось ей объяснить, что это регионы России. В британских СМИ после написали, что цель визита Трасс в Россию осталась загадкой.