Захарова пристыдила власти Польши за снос памятника советским воинам

Решение властей Польши о сносе памятника советским воинам в Шовице — это очередное нарушение норм цивилизованного общества. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она напомнила, что мемориал установили в 1949 году на месте братской могилы 620 красноармейцев Первого украинского фронта. Захарова отметила, что война Польши с советскими памятниками — это позорное явление.

«Достаточно сказать, что из 561 мемориального объекта, внесенного совместно с польской стороной в перечень памятных мест защитников Отечества, павших на территории Польши, к настоящему моменту сохранилось лишь около 100», — заявила представитель МИД.

Она добавила, что решение властей Польши о сносе мемориальных комплексов советским солдатам — это нарушение двусторонних договоренностей и норм цивилизованного общества.

В середине марта неизвестные вандалы в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Желтой краской злоумышленники нарисовали символ и название украинского националистического батальона «Азов»*.

Посольство России в Греции призвало власти страны сделать все, чтобы найти вандалов и привлечь их к ответственности.

*«Азов» — запрещенное в России вооруженное объединение.