Захарова пригрозила ЕСПЧ за отказ от рассмотрения иска к Украине

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) должен подтвердить свое самоопределение, как моральную истину в последней инстанции и принять к рассмотрению иск России к Украине. Об этом в эфире YouTube-шоу «Соловьев LIVE» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что ЕСПЧ следует наконец заняться близким регионом, где погибают от шальных пуль дети, а работавшие всю жизнь жители не могут получить пособия и пенсии, потому что их отрезали и заблокировали.

«Пусть эти самые структуры, которые финансируются и постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен», — заявила Захарова.

Россия подала иск в Европейский суд по правам человека с требованием привлечь к ответственности власти Украины. В иске говорится о причастности официального Киева к гибели людей на Майдане и в Одессе в 2014 году, агрессии против мирного населения Донбасса, дискриминации и ограничении в правах русскоговорящего населения, нападении на посольство, водной блокаде Крыма.

Россия призвала ЕСПЧ и все мировое сообщество обратить внимание на систематическое нарушение прав человека на Украине и провести всестороннее расследование, чтобы наказать виновных.