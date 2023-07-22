Общество 22 июля 2023, 18:39 Захарова предупредила Украину и ее поставщиков об ответственности за атаку на журналистов Захарова: ответственность за обстрел журналистов лежит и на поставщиках ВСУ боеприпасов РИА «Новости»

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ВСУ осуществили атаку на российских журналистов неслучайно, выразила уверенность официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах украинскими боевиками населенных пунктов Запорожской области запрещенными во многих странах мира кассетными боеприпасами.

Эти боеприпасы поставляют Украине США, подчеркнула дипломат. При этом Соединенные Штаты, а с ними Франция и Великобритания, которые снабжают ВСУ ракетами дальнего радиуса действия, только на словах выражают обеспокоенность безопасностью журналистов.

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«На деле же [власти этих западных стран] являются спонсорами террористов», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что у России нет никаких иллюзий насчет того, что профильные международные структуры предпочтут в обычной для себя манере закрыть глаза на это преступление. А это, по ее словам, по сути, делает их соучастниками террористического беспредела властей Украины.

«Эта циничная зашоренность в который раз подтверждает их политическую ангажированность и дисфункциональность», — добавила Захарова.

Дипломат предупредила, что виновные в жестокой расправе над российским журналистом Ростиславом Журавлевым неминуемо понесут заслуженное наказание.

«Всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы», — заключила она.