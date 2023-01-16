Общество 16 января 2023, 20:52 Захарова предупредила главу МИД Британии о последствиях поддержки неонацизма Мария Захарова: глава МИД Великобритании ответит за поддержку Киева и неонацизма РИА «Новости»

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Глава МИД Британии Джеймс Клеверли подпал под санкции за антироссийские высказывания, но теперь его ждет ответственность «за поддержку Киева и неонацизма». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала высказывания Клеверли после того, как стал известно о введении ограничений в его адрес со стороны российских властей. Глава МИД Британии заявил, что будет «рад быть под санкциями, если такой является цена за поддержку свободы Украины».

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«Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить еще предстоит», — отметила она.

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Ранее МИД России запретил въезд в страну британскому главе МИД Джеймсу Клеверли и начальнику Генштаба Патрику Сандерсу. В общей сложности в санкционный список попали 36 британцев, среди которых представители власти, СМИ и силовики.

Британский министр обороны Бен Уоллес сообщил об отправке новых бронетранспортеров на Украину. ВСУ получат 100 единиц бронетехники, среди которой будут БТР Bulldog, а также управляемые ракеты семейства GMLRS и ПЗРК Starstreak.