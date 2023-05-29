Общество 29 мая 2023, 15:09 Захарова предложила сенатору Грэму объяснить свои слова о смерти русских Представитель МИД РФ Захарова призвала Грэма на видео объяснить слова о смерти русских YouTube

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму записать видеоролик, на котором он бы объяснил свою позицию по поводу высказывания об убийстве русских. Видеообращение она опубликовала в своем Telegram-канале.

Дипломат указала на стремления американских и британских СМИ убедить российскую сторону, что заявление Грэма якобы было вырвано из контекста или даже смонтировано киевским режимом. По словам Захаровой, сенатор мог бы развеять все сомнения, для этого нужно просто взять телефон и записать на него видеоролик.

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«Только тогда мы все узнаем, что же произошло там на самом деле. Считает ли он так, как сказал, или это была постановка киевского режима», — объяснила представитель российского МИД.

Американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал факт смерти русских «самой удачной» тратой денег американскими властями. Агентство Reuters предположило, что речь смонтировали на Украине. МИД РФ назвал слова американского сенатора «чудовищными» и указал на их «человеконенавистническую сущность».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и возбудить уголовное дело против сенатора за слова об убийстве русских. МВД России объявило Линдси Грэма в розыск.