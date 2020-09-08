Захарова предложила Германии назначить спикера по Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала немецкие власти назначить спикера, который бы комментировал ситуацию с Алексеем Навальным.

Свое предложение Захарова озвучила в эфире канала «Соловьев Live» на YouTube. Уполномоченным, по ее мнению, мог бы стать врач, руководитель клиники, лаборатории, химик или биолог.

«Поставьте <…> одного человека, который станет спикером по этому вопросу», — сказала официальный представитель российского МИД.

Захарова заметила, что назначенный спикер мог бы каждый день доносить до общественности происходящее и вновь полученные данные.

Самолет с Алексеем Навальным экстренно приземлился в Омске, так как основателю ФБК стало плохо на борту. Блогера госпитализировали, напомнила «Газета.ru». Спустя день врачи назвали основным диагнозом пациента нарушение обмена веществ.

Когда Навального перевели в Германию, немецкие врачи заявили о его отравлении веществом из группы «Новичок». В Медико-санитарной службе Бундесвера передавать анализы блогера российской стороне отказались.