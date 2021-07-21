Захарова посоветовала главе МИД Украины не нести чушь про Черное море

Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе следует воздержаться от неосмотрительных высказываний касательно Черного моря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, слова Кулебы можно назвать чушью.

«Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее глава украинского МИД поделился опасениями Киева о том, что Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро. На фоне этих тревог, по его словам, Украина готовит встречные меры.

В начале июля украинские власти заявили о планах создать «москитный флот», состоящий из быстроходных и маневренных малых боевых кораблей. С его помощью Украина собирается бороться с Россией. Предполагается, что этот «москитный» ВМФ появится к 2022 году. Помогать в его создании будут США и Великобритания.

В конце июня британский эсминец нарушил границу территориальных вод России в Черном море, в районе Крыма. В Кремле это назвали сознательной провокацией. А на Украине капитана корабля наградили медалью.