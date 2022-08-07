Захарова посмеялась над собеседованием журналистов «Дождя» в Службе безопасности Латвии

Журналисты телеканала «Дождь»* (признан иноагентом в России) прошли так называемое собеседование в Службе Госбезопасности Латвии (СГБ). Причем беседы с некоторыми сотрудниками длились по 5-6 часов, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее данным, после этих встреч журналисты и силовики подписали о сотрудничестве. В связи с этим она с иронией поинтересовалась у сотрудников этого СМИ, как часто они проходили такие «собеседования» в России.

«Вот у меня вопрос. Когда сотрудники „Дождя“* работали в Москве, они частенько захаживали на беседы в ФСБ, СВР, МВД с подписанием документа о сотрудничестве? Могу, конечно, за них ответить. Но, ведь, подсказывать не хорошо», — пошутила дипломат у себя в Telegram.

В мае Захарова сообщала о том, что западным СМИ запрещают брать интервью у представителей российской власти. По ее словам, бывали случаи, когда иностранные журналисты направляли запрос на интервью, а затем сами «давали заднюю».

«Элементы такого же отношения мы видели регулярно, просто тогда нас корректировали — вырезали куски, не давали в эфир, ссылаясь на технические параметры», — добавила она.

* телеканал «Дождь» — организация включена Минюстом в список иноагентов.