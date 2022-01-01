Захарова показала свой новогодний наряд

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала, в каком наряде встречает Новый год. Дипломат выложила фото в своем Telegram-канале.

На снимке Захарова позирует в голубом платье с ажурным белым воротничком. Пресс-секретарь дипведомства поздравила всех подписчиков с Новых годом, пожелала мира и всех благ.

Дипломат также записала новогоднее видео, которое опубликовал Telegram-канал РИА «Новости». Захарова отметила, что Новый год нельзя встречать с долгами, и этот ролик она обещала записать для агентства перед праздником. Заодно она рассказала, в каком наряде встречает 2022-й.

«Один вопрос был, в чем я встречаю Новый год, почему-то все спрашивали. Вот вам, вашему холдингу большому я этот секрет раскрою. Я знаю, что наши западные партнеры очень любят российское импортозамещение. Поэтому 2022 год я встречаю в потрясающем наряде, который сделан руками вологодских мастериц. Всего хорошего, счастья, с Новым годом!» — сказала Захарова.

Ранее Захарова рассказала о приготовлениях к празднованию.