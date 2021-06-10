Захарова поддержала решение UEFA о политических лозунгах на форме сборной Украины

Спорт не должен превращаться в поле боя или политическую арену. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после того, как UEFA потребовал убрать с формы Украины слоган «Героям слава».

Дипломат поддержала это решение и дала несколько советов украинской сборной.

«Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять Родину», — написала она в своем Telegram-канале.

С жалобой на экипировку команды Украины в UЕFА ранее обратился Российский футбольный союз. В РФС посчитали, что лозунги и очертания Крыма на форме нарушают правила организации.

UЕFА решил, что изображение карты Украины с Крымом в ее составе не нарушает правил, так как ООН признает соответствующие границы государства. Но сочетание лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава» посчитали явно политическим, к тому же имеющим историческое и милитаристское значение. В связи с этим украинскую сборную обязали убрать с формы слоган «Героям слава».

Ранее в новой форме национальной команды сфотографировался президент Владимир Зеленский. Он опубликовал селфи у себя в Instagram, заявив, что экипировка может шокировать. На решение организации об изменении формы он пока не отреагировал.