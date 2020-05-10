Захарова ответила США на исключение СССР из победителей во Второй мировой
Захарова напомнила, что президенты России и США приняли совместное заявление, в котором подчеркивалась роль многих народов, жертвенность миллионов солдат. Весь документ вообще был посвящен 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе.
В твите Белого дома, как считает Захарова, из числа победителей исключены все, кроме двух стран.
«Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя „лидером свободного мира“ и „защитником демократии“, непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.
9 мая в аккаунтах Белого дома в соцсетях появился пост, в котором победителями нацизма названы только США и Великобритания. СССР авторы вообще не упомянули. Зато написали, что «американский дух будет всегда побеждать».