Захарова ответила послу ФРГ на слова о «всеобщем страхе войны с Россией»

В основу внутренней и внешней политики России заложены мир и его поддержание. И в этом ее принципиальное отличие от идеологии стран НАТО, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова посла ФРГ о «всеобщем страхе» войны с Россией.

«По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

О том, что «все боятся быть с Россией в прямой войне», посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию «Зеркало недели». По словам Фельдгузен, вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время, потому что у альянса всегда были проблемы со странами, где идет война.

По мнению Захаровой, страны НАТО, «используя таких послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы», довели страну до полураспада, но теперь вспомнили о правовых ограничениях.

Она добавила, что в результате обстрела Горловки с украинской стороны сегодня была ранена мирная жительница.

«Берлин и Париж опять не заметят? Или будут ссылаться на устав НАТО? Удобная же позиция», — заключила Захарова.