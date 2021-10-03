Захарова ответила на слова Зеленского о наглой политике поговоркой про свиное рыло

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна ведет наглую политику. По ее мнению, это высказывание очень точно описывает действия властей, лучше может быть только русская поговорка том, кто пытается занять неподобающее ему место.

«Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд», — написала она у себя в Telegram-канале.

Захарова отметила, что украинское правительство не выполняет своих обещаний, многие из которых спонсировали западные партнеры Киева. Вместо этого, по ее словам, в стране произошел провал реформ, который только усугубил внутренний раскол в обществе. Также она заявила, что власти Украины не могут сохранить традиции страны и модернизировать ее.

«Вот и решили действовать по-голохвастовски — наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу. Никаких „шагов вперед“ нет. Только „сто шагов назад“, но не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло», — заключила представитель МИД.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что сейчас Украина проводит наглую политику, но без этого никто не сможет увидеть ее шаги вперед.