Захарова ответила на шутку Зеленского о «вездесущих русских»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над словам украинского президента Владимира Зеленского о «вездесущих русских». Она отметила, что русские находятся даже в головах украинских политиков.

«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что „мы везде“, включая головы украинских политических деятелей», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Сегодня Зеленский во время пресс-конференции обратился к зарубежной журналистке с вопросом, услышала ли она его фразу, сообщила «Газета.ru». Девушка сказала, что у нее есть русский перевод. На это глава государства пошутил: «Они здесь! Они везде!».

Несколько дней назад Мария Захарова рассказала, что МИД РФ рассматривает сценарий отключения страны от межбанковской системы SWIFT как гипотетический, но уже прорабатывает минимизацию рисков на такой случай. Альтернативой в случае отключения может стать Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ, отметила она.