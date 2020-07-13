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    13 июля 2020, 18:47

    Захарова отреагировала на заявление Украины по Минским соглашениям

    Артур Блянихов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова обсудила с «ПолитЭкспертом» слова украинского дипломата Дмитрия Кулебы о нежелании Киева менять законодательство в соответствии с Минскими соглашениями.

    «Киеву надо определиться с отношением к минским договоренностям: либо выполнять, либо признаться в неспособности или нежелании их выполнять», — обозначила Захарова.

    Ранее премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал возможные сроки бескровного возвращения донбасских республик в состав Незалежной.

    «Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25», — предположил чиновник.