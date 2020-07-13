Захарова отреагировала на заявление Украины по Минским соглашениям

«Киеву надо определиться с отношением к минским договоренностям: либо выполнять, либо признаться в неспособности или нежелании их выполнять», — обозначила Захарова.

Ранее премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал возможные сроки бескровного возвращения донбасских республик в состав Незалежной.

«Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25», — предположил чиновник.