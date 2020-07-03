Захарова отреагировала на выход книги о крушении малазийского Boeing
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала выход в Малайзии книги о крушении самолета МН17 в небе над Донбассом шесть лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы», — цитирует дипломата ИА Ura.ru.
Захарова заметила, что выход книги говорит о том, что малайзийская сторона стремится сформировать собственное мнение о крушении лайнера. В частности, автор предполагает, что Штаты могли использовать трагедию как повод ввести очередной пакет антироссийских санкций.