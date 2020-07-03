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    03 июля 2020, 11:08

    Захарова отреагировала на выход книги о крушении малазийского Boeing

    Артур Блянихов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала выход в Малайзии книги о крушении самолета МН17 в небе над Донбассом шесть лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Автор уделил особое внимание различным версиям крушения рейса MH17, также мотивам, в том числе не всегда явным, которые, как он полагает, двигали теми или иными странами на различных этапах расследования катастрофы», — цитирует дипломата ИА Ura.ru.

    Захарова заметила, что выход книги говорит о том, что малайзийская сторона стремится сформировать собственное мнение о крушении лайнера. В частности, автор предполагает, что Штаты могли использовать трагедию как повод ввести очередной пакет антироссийских санкций.